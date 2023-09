Caminhada no Fundão com rebanho celebra a transumância e a pastorícia

A festa que celebra os trajetos que os rebanhos percorriam na mudança de estação do ano, à procura de pasto, realiza-se de sexta-feira a domingo, em Alpedrinha, vila no concelho do Fundão.

Da programação, que tem a Serra da Estrela como região convidada, constam espetáculos com os Omiri, na noite de sexta-feira, com a Brigada Victor Jara, na noite de sábado, concertos pastoris, animação de rua, ateliês, exposições, conversas temáticas e a mostra de produtos locais nas várias tasquinhas abertas nos pisos térreos das casas de Alpedrinha.

Segundo a Câmara do Fundão, o Chocalhos é um evento que pretende manter vivo o imaginário da cultura pastoril e transmitir não só a história, como também as tradições desta atividade ancestral.

"Na programação deste festival podem-se encontrar atividades que divulgam o património pastoril e a música popular e tradicional, que dão a conhecer as raças de gado autóctone e os cães pastores", frisou o município.

O evento celebra a atividade pastoril e a Rota da Transumância, movimento para a montanha durante o verão e descendente no inverno dos pastores e dos seus rebanhos à procura de alimento.

Para recriar essa rotina, realiza-se anualmente a caminhada de nove quilómetros entre a Praça do Município do Fundão, de onde o grupo e o rebanho saem às 08:00, e Alpedrinha.

Também no domingo realiza-se um "almoço dos pastores serranos", informou aquele município do distrito de Castelo Branco.