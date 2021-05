Caminho aberto para compra de dívida comum. Constitucional alemão dá luz verde

De acordo com o Constitucional alemão, o BCE respondeu às dúvidas existentes provando que o esquema é apropriado.



O tribunal afirmara em maio passado que os legisladores não exerceram controlo suficiente sobre o Bundesbank, que compra obrigações em nome do BCE, e ordenou que o Banco Central alemão abandonasse o esquema a menos que o BCE fornecesse novas informações que provassem que o programa era necessário e apropriado.



Desde então, o Banco Central Europeu forneceu uma série de documentos ao Governo e ao parlamento alemães. Argumentos esses que foram agora aceites.



Concluiu então o Tribunal Constitucional que a queixa se torna infundada uma vez "que o Governo Federal e o Bundestag (Parlamento alemão) abordaram e avaliaram substancialmente as decisões de política monetária tomadas pelo BCE, incluindo a avaliação da proporcionalidade".