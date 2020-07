Campanha "Lá em Cima" quer levar os portugueses a descobrir o Norte do país

Foto: RTP

O Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) e a Associação de Turismo do Porto lançaram esta quarta-feira a primeira campanha conjunta, intitulada "Lá em Cima". Esta campanha turística quer levar os portugueses a "descobrirem os quatro subdestinos" da região Norte.