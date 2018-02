Partilhar o artigo Campeonato das profissões a decorrer em Évora conta com participação de 380 jovens profissionais Imprimir o artigo Campeonato das profissões a decorrer em Évora conta com participação de 380 jovens profissionais Enviar por email o artigo Campeonato das profissões a decorrer em Évora conta com participação de 380 jovens profissionais Aumentar a fonte do artigo Campeonato das profissões a decorrer em Évora conta com participação de 380 jovens profissionais Diminuir a fonte do artigo Campeonato das profissões a decorrer em Évora conta com participação de 380 jovens profissionais Ouvir o artigo Campeonato das profissões a decorrer em Évora conta com participação de 380 jovens profissionais