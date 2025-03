Canadá anuncia decisão de retaliar contra tarifas impostas pelos Estados Unidos

O Canadá imporá tarifas de 25 por cento sobre bens norte-americanos no montante de 155 mil milhões de dólares canadianos (107 mil milhões de dólares, 102 mil milhões de euros) de bens norte-americanos a partir de hoje, caso a administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, leve por diante as propostas de tarifas sobre bens canadianos, anunciou o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

Caso Washington não recue na imposição de tarifas de 10 por cento sobre as importações de energia e de 25 por cento sobre todos os outros produtos canadianos, o Canadá aplicará tarifas de 25 por cento sobre produtos norte-americanos no valor de 30 mil milhões de dólares canadianos (19,75 mil milhões de euros) já a partir hoje, enquanto as tarifas sobre os restantes produtos norte-americanos avaliados em 125 mil milhões de dólares canadianos (82,28 mil milhões de euros) entrarão em vigor dentro de 21 dias, indicou Trudeau num comunicado.

"O Canadá não permitirá que esta decisão injustificada não seja contestada. Se as tarifas dos Estados Unidos entrarem em vigor esta noite, o Canadá responderá com tarifas de 25 por cento contra 155 mil milhões de dólares [canadianos] de bens dos EUA a partir das 12:01 de amanhã [terla-feira]", afirmou Trudeau.

"As nossas tarifas permanecerão em vigor até que a ação comercial dos EUA seja retirada e, caso as tarifas dos EUA não cessem, estamos em discussões ativas e contínuas com as províncias e os territórios para aplicar várias medidas" alternativas, acrescentou Trudeau.

Estas medidas poderão incluir a interrupção das exportações de energia (tanto gás e petróleo como eletricidade) para os Estados Unidos, algo que vários chefes de governo provinciais sugeriram e que poderá deixar milhões de casas no norte dos Estados Unidos sem eletricidade.

O líder canadiano recordou que as tarifas impostas pelo chefe de Estado norte-americano "violam o mesmo acordo que foi negociado pelo Presidente Trump no seu anterior mandato" e que o Canadá respondeu às exigências que Washington impôs em janeiro para evitar as tarifas.

O Canadá reforçou a segurança das fronteiras com investimentos de quase mil milhões de dólares, colocou milhares de agentes nas zonas fronteiriças com os Estados Unidos e reforçou as medidas de prevenção do tráfico de droga, incluindo a nomeação de um "czar do fentanil".

Como resultado dessas medidas, o tráfico de fentanil do Canadá para os Estados Unidos praticamente cessou em janeiro deste ano, quando as autoridades norte-americanas apreenderam apenas 0,01 kg de fentanil, de acordo com dados das próprias autoridades dos EUA revelados por Trudeau.