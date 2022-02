Canadá e EUA. Bloqueio de camionistas causa prejuízo de 43 milhões por dia no setor automóvel

Os protestos dos motoristas no centro da cidade de Ottawa extravasaram para outros pontos do país. Na luta contra as restrições e a vacinação obrigatória contra a covid-19, as principais pontes fronteiriças estão agora bloqueadas com veículos de transporte e semi-reboques. Os prejuízos começam a somar-se, mas os organizadores dizem que não encerrarão o protesto até que todas as medidas sejam retiradas.