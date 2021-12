Canada Pension Plan Investment Board com 5% do capital da EDP

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa que a Canada Pension Plan Investment Board ultrapassou o patamar de 5% no dia 03 de dezembro de 2021 e que anteriormente a CPPIB detinha uma posição de 2,0094%.

Esta informação da EDP foi feita "nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 17.º e 244.º do Código dos Valores Mobiliários e do Regulamento n.º 5/2008 da CMVM".