Canal do Suez bloqueado por navio porta-contentores encalhado

O Ever Given atravessava o canal em trânsito da China para os Países Baixos quando sofreu problemas elétricos que obrigaram a parar temporariamente os motores.



Arrastado por ventos fortes, o porta-contentores acabou por encalhar de proa numa das margens.



Está bloqueada a circulação numa via por onde passa cerca de 10 por cento do comércio marítimo internacional.



Os responsáveis pelo canal do Suez enviaram sete rebocadores para tentar reabrir aquela via por onde transitam anualmente cerca de 19 mil navios.



Esta passagem rendeu no ano passado ao Egito 4,7 mil milhões de euros em taxas.