Canal do Suez. Ever Given levanta âncora depois de chegar a acordo sobre indemnização

Os pormenores do acordo entre o Egito e o dono e seguradora não foram divulgados, mas o país pedia 550 milhões de dólares, um valor mais baixo do pedido inicialmente, que ascendia aos 916 milhões de dólares e que incluía 300 milhões para um bónus de salvamento e 300 milhões para compensar uma perda de reputação. O presente acordo foi assinado há dois dias.





A televisão egípcia divulgou imagens da partida do navio. Ainda esta quarta-feira deverá decorrer uma conferência de imprensa da Autoridade que gere o Canal.





O Canal tem 193 quilómetros e liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, forncendo uma “passagem rápida” entre a Europa e a Ásia. Concentra cerca de 10% do comércio mundial, dizem os peritos.

O Ever Given, com 400 metros de comprimento, bloqueou o canal a 23 de março.







Só a 29 de março foi possível voltar a colocá-lo a flutuar. Foram seis longos dias de disrupção para o comércio mundial, com centenas de navios parados no mar, à espera de avançar.







Desde aí, o navio ficou apreendido, no Great Bitter Lake, um porto a meio do Canal, enquanto a Autoridade do Canal do Suez pedia indeminização ao dono japonês- Shoei Kisen- do Ever Given, bem como à seguradora, a UK ClubA bordo do navio estão ainda os 18.300 contentores. Vai fazer uma paragem para uma avaliação de segurança em Port Said. Segue depois para Roterdão e terá como destino final de descarga o porto britânico de Felixstowe.De acordo com a Autoridade do Canal do Suez, o Egito perdeu 12 a 15 milhões de dólares por dia de encerramento. No total 422 navios carregados com 26 milhões de toneladas de mercadoria ficaram na altura bloqueados. De acordo com a seguradora Allianz, as perdas foram de seis a dez mil milhões de euros por dia para o comércio marítimo mundial.