Canárias e Cabo Verde reforçam relação e retomam cimeiras bilaterais

Em entrevista à agência Lusa, Maria Dolores Rios Peset sublinhou a importância da relação entre os dois países, desde logo no campo económico e dos investimentos das empresas espanholas, com destaque para a profunda proximidade com o arquipélago espanhol das Canárias, ambos junto à costa africana e separados por menos de 1.500 quilómetros.

"Antes da pandemia [da covid-19] tínhamos falado com o Ministério das Finanças para fazer uma grande apresentação nas Canárias sobre as potencialidades de investimento para as empresas das Canárias em Cabo Verde. Não abandonámos este projeto, estamos à espera que a pandemia passe", começou por explicar a diplomata, recordando a forte presença de empresários daquele arquipélago espanhol nas ilhas cabo-verdianas.

"Cabo Verde já fez estas apresentações noutros países, como nos Estados Unidos, em Portugal, noutros países europeus, e não em Espanha, apesar de sermos o principal investidor estrangeiro. E nós sim, vamos fazer [investimentos], por isso temos de retomar", sublinhou.

Os dois arquipélagos pretendem retomar as reuniões de alto nível, entre o Governo de Cabo Verde e o Governo Regional das Canárias, depois de a última cimeira ter acontecido em janeiro de 2018.

"Também temos pendente a viagem do presidente [do Governo Regional] das Canárias aqui a Cabo Verde. Há uma relação muito estreita entre os dois arquipélagos, há cimeiras bilaterais a cada dois anos, no ano passado tivemos de suspender a visita, mas ele tem de vir [a Cabo Verde] proximamente", disse a embaixadora.

Em cima da mesa, garantiu ainda, está a retoma da ligação aérea entre os dois arquipélagos, ligando o Sal e Las Palmas, que era também o único voo entre Cabo Verde e o território espanhol, suspenso há mais de um ano devido à pandemia de covid-19, garantido pela companhia espanhola Binter.

"Penso que quando a pandemia terminar essa rota será retomada", apontou, assumindo estar em contactos com a companhia aérea, que faz depender essa retoma do processo de vacinação nos dois países.

Os dois arquipélagos, ambos de origem vulcânica e conhecidos pelas extensas praias de areia branca e preta, vivem essencialmente do turismo, embora estejam em patamares de desenvolvimento económico diferentes.

O arquipélago cabo-verdiano conta com cerca de 550 mil habitantes, enquanto nas Canárias vivem mais de dois milhões de pessoas.