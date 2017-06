Candidato do PSD/CDS/PPM/MPT a Coimbra critica solução do Governo para Ramal da Lousã

Lusa 02 Jun, 2017, 17:03 | Economia

"O Governo veio a Coimbra anunciar que vai pagar, e mandar fazer, mais uns estudos técnicos, durante mais um ano para estudar mais uma solução para o Ramal/Metro. Esta promessa, de mais um ano de estudos e projetos, depois de estarem nos últimos dois anos a anunciar os mesmos estudos que vêm hoje anunciar, é simplesmente anedótico", disse o candidato, em comunicado.

Para o antigo governador civil de Coimbra, o Governo vem dizer "com pompa demagógica, porque vão haver eleições autárquicas, que depois de gastar mais milhões em estudos, talvez se abra concurso para investimento em finais de 2018 ou 2019 para haver um serviço para depois de 2021".

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje que o novo projeto de mobilidade entre Lousã e Coimbra prevê uma solução "mais favorável" para as populações do que a ferrovia ou o metro ligeiro.

Pedro Marques afirmou que o Sistema de Mobilidade do Mondego, com autocarros elétricos em vez de transporte sobre carris, levará três anos e meio a entrar em funcionamento, sendo o prazo contado a partir de hoje.

"Os jornais de Coimbra têm dezenas de primeiras páginas com anúncios de ministros socialistas a anunciar soluções com belas imagens do futuro Metro Mondego, antes era com carris agora com pneus", ironizou Jaime Ramos.

Segundo o candidato, "os anúncios de centenas de milhões de investimento e datas, muitas datas, nunca concretizadas, atestam a falta de credibilidade dos governos socialistas presididos por José Sócrates e António Costa".

Em Lisboa, "o Governo promete investir 140 milhões só em duas novas estações. No Porto, vai investir 340 milhões em ampliação. Em Lisboa e no Porto, o metro circula sobre carris e, em Coimbra, o Governo atira para o lixo os milhões investidos no projeto Metro/carris e vem anunciar que vai gastar milhões em mais um estudo para `metrobus` a circular sobre pneus", denuncia.

"Perante esta desvalorização de Coimbra e da falta de respeito pelas pessoas que precisam de transportes públicos dignos, os autarcas socialistas aplaudem numa total com subserviência ao Governo", atira Jaime Ramos, que acusa os partidos da "gerigonça" de se "calarem e comerem o que o Governo lhes impõe".

O candidato, que tem sido porta-voz do Movimento Cívico de Coimbra, Miranda do Corvo, Lousã e Góis, defensor do metropolitano ligeiro de superfície assente em carris, considera que "Coimbra precisa de um sistema eficaz de transporte público, cómodo, rápido, seguro, atraente, com tração elétrica que ligue a Estação velha a Serpins e Lousã e a Baixa aos Hospitais, servindo os Olivais e zona da Solum".

O projeto de mobilidade para o ramal ferroviário e para a cidade de Coimbra com que o Governo hoje se comprometeu junto das autarquias abrangidas deverá custar 89,3 milhões de euros.

Avalizada pela IP, CCDRC e Governo, esta "versão definitiva" do LNEC suscitou o acordo dos presidentes das três câmaras envolvidas no processo: Luís Antunes (Lousã), Miguel Baptista (Miranda do Corvo) e Manuel Machado (Coimbra), todos eleitos pelo PS.

O Governo escolheu um modelo de autocarro "exclusivamente elétrico", após o LNEC ter ponderado também a propulsão a gás natural comprimido e híbrida, que foram recusadas.

A proposta de investimento prevê a aquisição de uma frota de 43 autocarros elétricos.