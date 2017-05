Candidatos PSD de Coimbra e Leiria querem aviação civil na base de Monte Real

Lusa 09 Mai, 2017, 23:17 | Economia

Jaime Ramos, que protagoniza em Coimbra a candidatura da coligação PSD/CDS/PPM/MPT, e Fernando Costa, candidato do PSD à presidência do município de Leiria, assinaram um documento em que se comprometem a "fomentar diligências" para que tal objetivo se concretize.

No memorando de entendimento, apresentando em conferência de imprensa, em Coimbra, os dois candidatos afirmam que o Centro é um território "habitado por 2,4 milhões de pessoas que representa, aproximadamente, 30 mil milhões de euros anuais para a economia nacional", o equivalente a 13,21% do Produto Interno Bruto.

Por outro lado, "o rendimento disponível bruto é de aproximadamente 20,5 mil milhões de euros (20,8% do valor nacional)", sublinham.

"Tendo em conta as posições já tomadas pelas estruturas locais" do PSD, em Leiria e Coimbra, "e uma vez que os deputados eleitos pelos círculos eleitorais desta região têm tomado posições convergentes" com esta causa, Fernando Costa e Jaime Ramos "comprometem-se, uma vez eleitos, a conciliar esforços e fomentar diligências para que se torne possível a abertura" à aviação civil da Base Aérea 5, em Monte Real, concelho de Leiria.

Importa "trazer os nossos parceiros" para "uma luta que tem de ser conjunta", disse Jaime Ramos.

"Não estamos a fazer isto por razões egoístas, nem para que Lisboa seja mais pobre, mas sim em nome do interesse nacional", esclareceu o antigo deputado do PSD e governador civil de Coimbra.

Na sua opinião, "ter um aeroporto em Monte Real é melhor para o país", sendo necessário "partilhar uma visão e uma estratégia" para a região que envolva as autarquias, as comunidades intermunicipais e as associações empresariais, incluindo as que estão ligadas ao turismo.

Jaime Ramos disse que "Lisboa e os interesses económicos instalados" na capital "não querem" que haja um aeroporto civil no Centro, mas também criticou os dirigentes políticos da região por serem "demasiado subservientes em relação às hierarquias partidárias".

"Na região, nunca houve força nem vontade política, sobretudo dos municípios", para reivindicar a abertura da base de Monte Real aos voos comerciais, afirmou, por sua vez, Fernando Costa.

O candidato do PSD à Câmara de Leiria adiantou que "um investimento de 20 milhões de euros é suficiente" e que, com um financiamento europeu de 85%, o encargo nacional rondaria três milhões de euros e poderia ser assumido por diferentes entidades, como municípios e associações empresariais.

"Dispomos, nos 100 municípios desta região, de uma capacidade empresarial com cerca de 235 mil empresas e contamos com uma dinâmica social, cultural, turística e académica que é transversal aos demais setores de atividade", referem os dois subscritores do memorando, que já tinha sido divulgado de manhã, numa sessão idêntica, em Leiria.

Destacam igualmente "a capacidade hoteleira instalada em mais de 50 mil camas, o património classificado pela UNESCO, além da capacidade de atração do santuário de Fátima, todos os anos visitado por cerca de sete milhões de peregrinos".

A proximidade de Monte Real em relação aos "dois maiores centros populacionais do país, estando a apenas uma hora e 30 minutos de Lisboa (150 Km) e Porto (170 Km) e sendo servido pelas autoestradas A17, A8 e A1 para estas duas cidades" é outro aspeto que os candidatos evidenciam.