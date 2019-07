Candidaturas à liderança do FMI devem ser apresentadas até 6 de setembro

Lusa26 Jul, 2019, 18:47 | Economia

"O conselho executivo anunciou hoje que adotou um processo aberto, baseado no mérito e transparente para selecionar o próximo diretor-geral", indicou o FMI em comunicado.

A atual diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, apresentou a sua demissão no passado dia 16, com efeitos a partir de 12 de setembro, para presidir ao Banco Central Europeu (BCE).

"A pessoa que ocupe o cargo de diretor-geral deve ter um percurso excecional no domínio da política económica a um nível de alta responsabilidade", precisa o FMI. Deve também ter "reconhecida carreira profissional", demonstrar "capacidade de gestão e aptidão diplomática" para dirigir uma instituição de envergadura mundial e ser oriunda de um dos 189 países membros da organização.

O FMI exige ainda "conhecimento do FMI e das questões de política económica com as quais são confrontados os países membros da instituição na sua diversidade", provas de capacidade de objetividade e de imparcialidade e aptidão para comunicar com eficácia.

Se houver mais de três candidatos, o conselho executivo pré-selecionará três pessoas em função do apoio mais forte, "sem privilegiar qualquer região", estando previstas audições em Washington.

O objetivo é que o diretor-geral seja escolhido por consenso, acrescenta o FMI.

Desde a sua criação em 1944, o FMI foi sempre liderado por um europeu, enquanto a liderança do Banco Mundial é ocupada por um norte-americano.

Na semana passada, o governo francês anunciou que vai coordenar os trabalhos na Europa para que seja apresentado um único candidato à sucessão de Lagarde.

O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, disse, no final de uma reunião do G7 em França, que se chegou a acordo sobre o processo de seleção, que consiste em procurar "uma candidatura europeia de consenso, que seja sólida, credível e que permita à Europa continuar a liderar o FMI".

Na lista de possíveis candidatos têm sido apontados os nomes do ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, da ministra da Economia espanhola, Nadia Calviño, do holandês Jeroen Dijsselbloem, ex-presidente do Eurogrupo, do governador do banco central holandês, Olli Rehn, e da diretora-executiva do Banco Mundial, a búlgara Kristalina Georgieva.