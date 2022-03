Cantanhede quer metro de superfície com ligação direta a Coimbra

Das três ligações equacionadas pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra para integrar no Plano Expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), a proposta mais "equilibrada e financeiramente sustentável" é a ligação Coimbra - Cantanhede, com posterior derivação para a Mealhada, referiu a Câmara de Cantanhede, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a autarquia, o parecer da Divisão de Gestão do Território Sustentabilidade Ambiental da Câmara de Cantanhede destacou também o facto de esta opção "permitir uma ligação mais rápida à capital de distrito".

Da resposta enviada pelo executivo liderado por Helena Teodósio, consta também a eliminação de quatro paragens no troço Coimbra - Cantanhede, previstas no estudo, sendo elas a paragem de São João do Campo, Pena, Póvoa da Lomba e centro da cidade de Cantanhede, tornando o trajeto mais direto e mais rápido.

A ligação entre a Coimbra - Cantanhede ficaria com apenas cinco paragens: Cidreira, Ançã, Portunhos, Cantanhede (Rua dos Bombeiros Voluntários) e zona industrial.

A autarquia propõe ainda no segundo troço, na ligação de Cantanhede à Mealhada, a utilização do corredor da "antiga linha ferroviária até Enxofães, com uma via dedicada ao longo da estrada municipal 615-1 e com paragens em Cordinhã, zona industrial de Murtede e Pedrulha".

De acordo com o município de Cantanhede, este é o trajeto "mais direto, mais rápido, mais económico e com maior facilidade de implementação", segundo consta da proposta enviada à CIM Região de Coimbra, permitindo a ligação futura a Anadia sem ramificações de linha.

A Câmara de Cantanhede deu ainda nota de que relativamente ligação da Mealhada - Coimbra, que era outra das soluções apresentadas no estudo, já é garantida pelo transporte ferroviário.

"Esta é a solução que preconizamos, não só porque a vemos como um importante fator de desenvolvimento económico e social, mas também porque é a que se afigura mais favorável para a consolidação de um sistema de mobilidade sustentável na região", disse, citada na nota de imprensa, a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio.

"Os benefícios do circuito que propomos são imensos, desde logo ao nível dos movimentos pendulares de e para Cantanhede. Desde há bastante tempo que temos vindo a reunir na CIM Região de Coimbra com a empresa que está a fazer os estudos e o que resultou dessas reuniões foi a convicção de que o percurso mais viável e vantajoso é o que liga Cantanhede a Coimbra", concluiu.

Até ao verão, a CIM Região de Coimbra deverá ter em sua posse o "desenho" final do trajeto de ligação entre os três concelhos.