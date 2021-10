CAP defende eleições em fevereiro para permitir campanha eleitoral efetiva

"A CAP defende que haja tempo para a realização de uma campanha que, sem comprometer a necessidade de uma resposta eleitoral célere, permita o debate democrático e o escrutínio amplo aos programas eleitorais e às diversas propostas políticas que venham a ser apresentadas. Eleições num prazo curto, sim; mas num prazo que permita debate, esclarecimento e escrutínio", começou por explicar a confederação, em comunicado.

Desta forma, para a entidade, "as eleições não se deverão realizar antes de fevereiro", para que, assim, "possa haver uma campanha eleitoral esclarecedora e consequente".

O Presidente da República está hoje reunido com os parceiros sociais, na sequência do `chumbo` do Orçamento do Estado para 2022, na quarta-feira, com os votos contra do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL, abrindo caminho a eleições legislativas antecipadas.

O PS foi o único partido a votar a favor da proposta orçamental, que mereceu as abstenções do PAN e das duas deputadas não-inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

Em comunicado, a confederação adianta que transmitiu ainda ao Chefe de Estado a sua "apreensão sobre a possibilidade de promulgação de diplomas oriundos da Assembleia da República neste período que antecede a dissolução daquele órgão, por saber que já existe agendamento de matérias com impacto negativo no setor agrícola".

Para a CAP, compete ao Presidente da República, nesta fase, "um especial dever de apreciação e fiscalização sobre a produção legislativa".

"Preocupa a CAP que, por motivos de tática político-eleitoral, sejam aprovados diplomas de forma precipitada, apenas destinados a servirem interesses táticos e conjunturais. Nesse sentido, a CAP pediu ao senhor Presidente da República que tenha particular atenção à produção legislativa capaz de afetar negativamente o mundo rural", rematou.