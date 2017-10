Capacidade instalada da EDP aumenta 7,8% até setembro

Lusa18 Out, 2017, 10:29 | Economia

De acordo com os dados operacionais previsionais relativos aos nove primeiros meses do ano divulgados hoje em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o aumento de 977 MW de capacidade hídrica em Portugal foi fruto da entrada em operação das centrais de Venda Nova III e Foz Tua.

A produção total, por sua vez, diminuiu 3% neste período, face ao período homólogo, "reflexo de menores recursos hídricos na Ibéria" (em Portugal, volumes hídricos foram 43% abaixo da média, mas 66% acima dos primeiros nove meses do ano passado), o que mais do que mitigou a maior produção eólica resultante do aumento de capacidade.

A produção hídrica e eólica representou 61% da produção total até setembro.

Ao nível da distribuição de eletricidade na Península Ibérica, a eletricidade distribuída aumentou 0,4% nos nove primeiros meses de 2017, face igual período de 2016, "refletindo principalmente o aumento da procura em Portugal (0,2%) e Espanha (0,7%)".

Ao nível da comercialização de eletricidade e gás no mercado Ibérico, a eletricidade vendida a clientes no mercado livre diminuiu 8% até setembro, em termos homólogos, segundo os dados divulgados.

A carteira de clientes, por sua vez, em Portugal ficou acima dos 4,1 milhões de clientes.

No negócio do gás, o volume comercializado recuou 35% até setembro, reflexo de uma redução das vendas no mercado grossista.

Na EDP Renováveis, tal como anunciado na terça-feira ao final do dia, foi conseguido um aumento da produção de eletricidade de 10% nos primeiros nove meses do ano.

Os resultados finais relativos aos primeiros nove meses de 2017 serão divulgados a 02 de novembro, após o fecho do mercado.