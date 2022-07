"Capaz de comprar todos os políticos". Indústria petrolífera gerou lucros de 2,8 mil milhões de dólares por dia ao longo de 50 anos

A análise, baseada em dados do Banco Mundial, avalia as margens de lucro garantidas pelas vendas globais de petróleo e gás, ou seja,O estudo ainda não foi publicado em revistas académicas, mas três especialistas da University College London, da London School of Economics e doCarbon Tracker confirmaram a análise como precisa, com um deles a considerar o total um “número impressionante”.

Esta é a primeira avaliação a longo prazo dos lucros do setor, com as receitas do petróleo a representarem 86% do total.

As emissões da queima de combustíveis fósseis, incluindo as atuais ondas de calor que atingem vários países do hemisfério norte, entre os quais Portugal.“Fiquei realmente surpreendido com números tão altos”, disse o professor e autor do estudo, Aviel Verbruggen, economista de energia e meio ambiente na Universidade de Antuérpia, na Bélgica.“É uma quantia enorme de dinheiro”, referiu. “. Protege [os produtores de petróleo e gás] da intervenção dos políticos, que poderiam limitar as suas atividades”.Para Verbruggen, os lucros da exploração dos recursos naturais não são merecidos. “Eles”, considerou. O lucro médio anual entre 1970 e 2020 foi de um bilião de dólares, mas poderá duas vezes maior já em 2022, alertou o especialista.Esta captura de lucros poderá estar a impedir as ações globais sobre a emergência climática. “Em todos os países, as pessoas têm tanta dificuldade em pagar as contas de gás e eletricidade e em abastecer de petróleo que não sobra dinheiro para investir em energias renováveis”, explicou Verbruggen.A análise deste especialista baseou-se nos dados sobre lucros de petróleo e gás do Banco Mundial, que os reúne país por país.

“Lavagem verde”

A indústria de combustíveis fósseis beneficia de subsídios de 16 mil milhões de dólares por dia, segundo o Fundo Monetário Internacional.“A realidade é que, nos últimos 50 anos, as empresas ganharam muito dinheiro a produzir combustíveis fósseis, cuja queima é a principal causa das mudanças climáticas.”, disse, por sua vez, Paul Ekins, professor da University College London.“No mínimo, essas empresas deveriam investir uma parte muito maior dos seus lucros na transição para a energia de baixo carbono do que investem atualmente. Até que o façam, as suas alegações de que fazem parte da transição energética”.Mark Campanale, doCarbon Tracker, acredita que “numa altura de crise do custo de vida, causada por preços recorde de petróleo e gás,. Mudar para um sistema de energia neutro em carbono baseado em energias renováveis é a única maneira de acabar com esta loucura”. revelou em maio que as maiores empresas de combustíveis fósseis do mundo estão a planear dezenas de projetos de “bombas de carbono”, que levariam o clima além dos limites de temperatura acordados internacionalmente, com impactos globais catastróficos.