Capital do Banco Africano sobe para 208 mil milhões de dólares até 2030, anuncia Presidente

"Hoje é um dia histórico para o BAD e para África", disse Akinwumi Adesina, na conferência de imprensa que encerra a quinta reunião extraordinária dos acionistas desde que o processo de aumento de capital começou em Busan, Coreia do Sul, há dois anos.

O banqueiro anunciou que "os acionistas aprovaram o maior aumento de capital desde o estabelecimento do banco, em 1964, com um aumento de 125% do capital social, o que significa que o capital geral vai mais do que duplicar, passando de 93 mil milhões de dólares para 208 mil milhões de dólares".

Adesina disse que este aumento de capital, a concretizar em dez anos, "vai permitir ao BAD manter o `rating` de triplo A, vai permitir que continue a ser o banco de escolha para o povo de África, porque terá mais recursos que nunca, e permite atingir ainda mais resultados do que antes".

Este fortalecimento financeiro "não é só uma questão para os banqueiros, mas sim para as pessoas, para os africanos", vincou o presidente do BAD, elencando que, com mais recursos ao seu dispor, será possível potenciar o desenvolvimento económico africano.

"Vai ser possível que 105 milhões de pessoas fiquem ligadas à eletricidade, que seja providenciado novas tecnologias agrícolas a 244 milhões de pessoas, permite que 15 milhões de africanos beneficiem de financiamento relacionado com o clima, que 252 milhões vejam o acesso a transportes melhorados, e que 128 milhões de africanos tenham acesso a água e saneamento básico", vincou Akinwumi Adesina.

Com este aumento, concluiu, "os acionistas mostraram que têm uma tremenda fé e confiança em África e no futuro de África".

O aumento de capital, cujas contribuições serão recebidas nos próximos dez anos, é feito em volume de Unidades de Conta (UA), que funcionam na mesma lógica dos Direitos Especiais de Saque usados pelo Fundo Monetário Internacional, e cujo valor final varia não só consoante a cotação das outras moedas, como também qual o período em que o câmbio é feito.