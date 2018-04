Capitalização e reforma do tecido empresarial essenciais para crescimento

Lusa09 Abr, 2018, 17:09 | Economia

"Quando quisermos falar dos problemas essenciais da economia portuguesa falemos da capacidade para capitalizar a economia, da capacidade para assumir o risco e dos modelos de governação que andam associados a esta atividade crítica para o país. Porque sem empresários, sem investidores e sem capital não há crédito que resolva o problema; com capital, com empresários e com investidores que acompanham os empresários, uma parte da equação, pelo menos, foi resolvida", sustentou Carlos Costa.

Falando no encerramento da conferência "Capitalização de Empresas", que decorreu hoje no Porto, o governador do BdP considerou que "o futuro de um país mede-se em função da sua capacidade para mobilizar capital produtivo" que, por sua vez, "está associada à capacidade de absorção de risco feita quer pelas empresas, quer pelos bancos, através dos capitais próprios".

"Uma economia que não é capaz de gerar capitais próprios é uma economia que necessariamente está condicionada no seu potencial de desenvolvimento. O crédito não é uma realidade independente da dimensão dos capitais próprios, porque se o risco que se corre na recuperação desse crédito é muito grande, ou não se concede crédito ou cobra-se taxas de juro e exige-se garantias elevadas", afirmou.

Sustentando que "uma economia com níveis de capital baixos no setor produtivo e bancário é, necessariamente, uma economia exposta a uma grande instabilidade financeira", Carlos Costa afirmou que uma economia assim "trava-se a si própria" porque "não consegue nem mobilizar a poupança que está disponível para ser intermediada, nem mobilizar externamente poupança que pode ser intermediada pela via de crédito".

E, se desde 2010 quer os bancos, quer as empresas portuguesas "se recapitalizaram", o governador considera que "o problema não está resolvido", faltando ainda atingir o "equilíbrio entre o volume de crédito e o volume de capital que absorve os riscos".

"Se quisermos utilizar plenamente a poupança, que é escassa, temos que no setor produtivo assumir o risco inerente à atividade empresarial. E para que essa poupança seja utilizada de forma otimizada, é preciso que haja aumento de capitais próprios das empresas que acompanhem o financiamento bancário que tem que ser fornecido", afirmou.

"Porque não é possível aumentar o crédito se não se aumentarem os níveis de capitais próprios das empresas", acrescentou.

A este propósito, Carlos Costa referiu que a dimensão do crédito mal parado em Portugal "já foi muito maior" e "está em fase de absorção", mas defendeu a importância de se criarem mecanismos expeditos de execução de créditos e conversão de dívidas em capital.

"O sistema bancário tem que ter mecanismos expeditos de recuperação de crédito e o sistema empresarial tem que recuperar a sua autonomia financeira, resgatando parte da sua dívida ou convertendo parte dessa dívida transformando-a em capital", sustentou.

Também essencial, para Carlos Costa, é "refletir muito sobre a `governance` [governação] das empresas" em Portugal e criar incentivos que promovam a transparência e a separação entre a propriedade e a gestão das empresas.

"Devemos nós tributar empresas transparentes da mesma forma que tributamos empresas não transparentes ou devemos distinguir descarada e favoravelmente as transparentes? Devemos ou não incentivar a separação entre a propriedade e a gestão, sabendo nós que uma das caraterísticas do sistema empresarial português é a fraca qualidade da gestão?", questionou o governador.

Defendendo a necessidade urgente de "caracterizar o tecido empresarial português, não para o culpabilizar, mas para poder criar os incentivos corretos a uma mudança estrutural", Carlos Costa considerou que só assim se poderá criar "as condições para ter empresas mais capitalizadas e com modelos de governo mais sofisticados, com separação entre administração e propriedade".