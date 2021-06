Captura de sardinha em Portugal e Espanha pode subir até 40.434 toneladas - ICES

"Quando o rendimento máximo sustentável foi alcançado, as capturas em 2021 poderão ser de, no máximo, 40.434 toneladas", lê-se no parecer do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES, na sigla em inglês, ou CIEM em português).

A pesca da sardinha reabriu em 17 de maio, após quase sete meses de interdição, com um limite de 10.000 toneladas até julho.

No parecer de junho de 2020, o ICES tinha recomendado que a pesca ibéria não deveria ultrapassar as 10.871 toneladas.