Carga fiscal aumenta para 34,7% do PIB em 2017

RTP14 Mai, 2018, 11:13 / atualizado em 14 Mai, 2018, 11:33 | Economia

A carga fiscal apresentou um aumento nominal de 5,3% em 2017, após o aumento de 2,8% em 2016, atingindo 67 mil milhões de euros (mais 3,34 mil milhões de euros que em 2016). O crescimento nominal da carga fiscal em 2017 superou o do PIB (4,1%). "Em percentagem do PIB, significa que a carga fiscal aumentou 0,4 pontos percentuais, fixando-se em 34,7%, o valor mais elevado desde 1995", revela o Instituto Nacional de Estatística.







O Instituto Nacional de Estatística revela que a receita do IRS ficou quase ao mesmo nível do ano anterior. Já o IRC, que incide sobre pessoas coletivas, cresceu 10,2% (552,7 milhões de euros). A receita do IVA aumentou 6,4%. As receitas do IVA e do IRC subiram cerca de 1.010 milhões de euros e 550 milhões de euros, respetivamente.



“Entre os restantes impostos indiretos, são de destacar os aumentos registados nas receitas com o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (31,6%), com o imposto sobre veículos (12,7%), com o imposto sobre o tabaco (4,0%) e com o imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos (2,4%)”, revela o INE.



As receitas com o imposto municipal sobre imóveis, devido à cobrança do adicional do IMI, regressaram a variações positivas, tendo aumentado 8,7%.



As contribuições sociais aumentaram 6,0%, devido ao crescimento do emprego e, em menor grau, pela reversão da redução das remunerações dos trabalhadores da administração pública. Houve um acréscimo de cerca de 1.020 milhões de euros.



O imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) representou 11,9% dos impostos indiretos em 2017, registando um crescimento de 2,4%. Esta evolução é explicada sobretudo pelo aumento das taxas do imposto.



Excluindo os impostos recebidos pelas Instituições da União Europeia, Portugal manteve, em 2017, uma carga fiscal inferior à média da União Europeia (34,6%, que compara com 39,3% para a UE28).