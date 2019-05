Carga fiscal aumentou em 2018

RTP13 Mai, 2019, 11:50 / atualizado em 13 Mai, 2019, 12:21 | Economia

A carga fiscal em Portugal atingiu, em 2018, os 71,4 mil milhões de euros, registando um aumento significativo em relação ao ano anterior. Este valor corresponde a 35,4 por cento do PIB, que contrastam com os 34,4 por cento atingidos em 2017.





A receita aumentou de forma igual em cada uma das três principais componentes da carga fiscal: 6,5 por cento nos impostos diretos, 6,4 nos impostos indiretos e 6,6 nas contribuições sociais.







Quanto aos impostos diretos, “a receita do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS) cresceu 5,6 por cento, enquanto a receita do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC) subiu 9,0 por cento”, explica o INE.







Entre os impostos indiretos destaca-se o IVA, cujas receitas subiram em 6,2 por cento, assim como o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, com as receitas a aumentar em 20,2 por cento. A receita com o imposto municipal sobre imóveis aumentou 6,2 por cento. Esta é a carga fiscal mais alta registada pelo INE, que começou a disponibilizar estes dados em 1995.





“Registaram-se crescimentos mais moderados nas receitas com o imposto sobre veículos (1,3 por cento), com o imposto sobre o tabaco (2,3 por cento) e com o imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos (1,5 por cento)”, refere o INE.





Ainda assim, “excluindo os impostos recebidos pelas Instituições da União Europeia, Portugal manteve em 2018 uma carga fiscal inferior à média” da UE, sublinha o Instituto Nacional de Estatística.





Em 2020, o valor da carga fiscal pode registar um novo aumento e alcançar um máximo histórico, avançou esta segunda-feira o Jornal de Notícias, tendo por base dados da Comissão Europeia.