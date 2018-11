Carga fiscal pesa 55% na fatura da luz

Só mesmo os dinamarqueses pagam mais taxas e impostos do que os consumidores em Portugal, onde o preço da eletricidade é o sexto mais caro entre os Estados-membros.



Os dados do Eurostat mostram também que parte significativa da fatura do gás natural diz respeito a impostos, que representam 25 por cento do valor total.



O gás natural em Portugal é o quarto mais caro, a seguir à Suécia, Dinamarca e Holanda.



A descida do IVA da eletricidade para seis por cento ainda passou pelas negociações do Orçamento do Estado, mas acabou por ficar reduzida à parte fixa da fatura e apenas na potência contratada mais baixa.