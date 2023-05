Carlos Barbosa pede ajuda para pagar "pequena loucura" à GNR

Em declarações à Sport TV, Carlos Barbosa frisou que "Portugal é o único país no mundo em que os militares [da GNR] são pagos" e em que "custam uma fortuna".

"Não me fale nos militares, custam uma pequena loucura. [Portugal] é o único país no mundo em que os militares [da GNR] são pagos. Custam uma fortuna", frisou o presidente do ACP, entidade organizadora do Rali de Portugal, prova pontuável para o campeonato do mundo.

O presidente do ACP admite mesmo que a continuidade da prova no Mundial possa estar ameaçada.

"Não sei se vou continuar a ter dinheiro para pagar as forças de segurança. Só o orçamento da GNR são 600 mil euros. Não sei se poderá haver rali no próximo ano por causa disso", alertou.

Carlos Barbosa sublinha que o retorno da prova, "só em IVA, é de 30 milhões de euros, em comidas e dormidas são 60 milhões", com "grande impacto" sobretudo "no interior" do país, mas anda "sempre de mão estendida", a pedir apoios do Estado.

"O Dr. José Luís Carneiro [atual Ministro da Administração Interna] tem de pensar que, pelo menos parte da verba, tem de ser paga pelo Ministério, como serviço público", pediu.

Sobre esta 56.ª edição, que foi hoje para a estrada, Carlos Barbosa diz que o primeiro dia "correu lindamente", com o "público muito ordenado" e com "mais gente do que no ano passado".

"O desastre do [Elfyn] Evans não teve qualquer problema. Correu muito bem hoje, as especiais [estavam] muito bem arranjadas pelas câmaras", notou, garantindo que "os pilotos estavam radiantes com o público".