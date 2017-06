Carlos Costa critica regras de financiamento da banca europeia

RTP 01 Jun, 2017, 15:23 / atualizado em 01 Jun, 2017, 15:27 | Economia

Numa conferência em Lisboa sobre a regulação e supervisão bancária, Carlos Costa considerou “ilegítimo e inadmissível” que Bruxelas “faça política setorial a pretexto de ajudas de Estado".

c/ Lusa

Segundo o responsável pelo banco central, aquando do início da crise financeira houve apoios aos bancos "sem limites" de ajudas de Estado e só mais tarde é que começou a ser exigido um "quadro disciplinar" a essas instituições até se chegar à situação que existe hoje, em que para Bruxelas aceitar que o Estado conceda apoio financeiro aos bancos as instituições tem que proceder a reestruturações.O governador do Banco de Portugal disse mesmo que se mostrou contra essas exigências perante os técnicos da Direção-Geral da Concorrência.Os bancos portugueses que recorreram a ajudas de Estado para se recapitalizarem em 2012, tiveram de levar a cabo planos de reestruturação do negócio, antecipadamente aprovados por Bruxelas, o que foi o caso do privado BCP e do banco público Caixa Geral de Depósitos, com redução de dimensão nomeadamente com vendas de ativos e saídas de pessoal e fecho de agências.Carlos Costa considerou ainda que as atuais regras “são um convite descarado e inadmissível para um tratamento descarado entre o Norte e o Sul da Europa", que só prejudica os países do Sul.