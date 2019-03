Carlos Ghosn aguarda julgamento em liberdade

RTP06 Mar, 2019, 11:37 / atualizado em 06 Mar, 2019, 11:50 | Economia

Mais de três meses após ter sido detido por alegadas irregularidades financeiras, o ex-presidente da Nissan deixou a prisão japonesa, no bairro de Kozugue.



“Estou extremamente grato à minha família e amigos que ficaram ao meu lado nesta terrível provação", reagia Ghosn, logo após saber a decisão do tribunal.



No entanto, Ghosn vai ser monitorizado por câmaras de vigilância e ter a utilização do computador restringida durante a fiança, de acordo com seu advogado, Junichiro Hironaka, da nova equipa contratada no mês passado. Ghosn Também não poderá tentar destruir provas no caso, nem abandonar o Japão.

"Conspiração da Nissan"



O antigo presidente da Nissan é acusado de ocultar compensações milionárias e de violar a confiança da empresa, cujos fundos supostamente utilizou para cobrir perdas financeiras pessoais.





Ghosn sempre reclamou inocência e, em janeiro, dizia estar a ser alvo de uma “conspiração da Nissan”, para o afastar da presidência. Esta alegada conspiração de outros executivos da Nissan visava combater o seu plano de aprofundar a integração da Nissan com a francesa Renault.





As empresas lideradas por Ghosn têm ao todo 470 mil funcionários e venderam 10,6 milhões de veículos em 2017, produzidos em 122 fábricas.





Condições "desumanas"



"Má conduta"



"Estou inocente e completamente empenhado em defender-me vigorosamente num julgamento justo”, declarou. Se for considerado culpado, incorre numa pena de prisão até 15 anos.Esta foi a terceira tentativa da defesa de Gohsn em tentar que o tribunal alterasse a medida de prisão preventiva. Os dois pedidos anteriores de fiança foram rejeitados e os mais de 100 dias de detenção do empresário suscitaram críticas a nível internacional sobre o sistema de justiça no Japão.Em França, os seus advogados anunciaram ter enviado um relatório às Nações Unidas, em que denunciavam que Ghosn foi mantido em condições “desumanas” e que consideram outras violações dos direitos fundamentais durante a detenção.A acusação japonesa refuta, dizendo que Ghosn teve, como outros suspeitos, um tratamento justo de acordo com a lei.Eram 16h32 em Tóquio (07h32 em Lisboa), quando Carlos Ghosn abandonou o centro de detenção no bairro de Kozugue. A saída foi transmitida por várias televisões. Carlos Ghosn, de 65 anos, saiu cercado de guardas prisionais, com um boné e máscara.O ex-chefe da Nissan Motors era também presidente da Renault e da Mitsubishi.Com a libertação, Carlos Ghosn vai poder “defender-se livremente e soberanamente”, considerou o ministro francês da Economia. “É essencial proteger o princípio da presunção de inocência e deixar a cada um defender-se nas melhores condições possíveis”, acrescentou Bruno Le Maire.A Nissan, através do seu porta-voz, recusou-se a comentar a decisão do tribunal de libertar Ghosn sob caução.O porta-voz da empresa preferiu destacar a investigação interna ao seu ex-presidente, que "revelou indícios substanciais de conduta descaradamente antiética". "Novas descobertas relacionadas com a má conduta de Ghosn continuam a surgir", avisou.