Carlos Moedas disponível para incluir sugestões da oposição no orçamento de Lisboa

"É um orçamento muito importante para Lisboa e de uma dimensão que anteriormente não tínhamos chegado", afirmou aos jornalistas o autarca social-democrata, no final da apresentação do documento, realizada pelo vice-presidente do município, Filipe Anacoreta Correia.

O presidente da Câmara de Lisboa sublinhou o aumento do investimento na área Social (+20% face a 2022), na Cultura (+20%) e na Habitação (+40%), numa altura em o município está a implementar um plano "anti-inflação".

Outras medidas previstas no orçamento e destacadas por Carlos Moedas foram a devolução de 3,5% do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) aos munícipes e a isenção do Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) a jovens até 35 anos para aquisição de habitação própria, no valor máximo de 250 mil euros.

"É uma medida que eu sempre anunciei, sempre quis ter e espero que desta vez consiga ter já no próximo ano. Eu penso que é uma medida muito importante também para a nossa sociedade", sublinhou.

Questionado sobre a disponibilidade para fazer alterações ao orçamento, de forma a ser votado favoravelmente pela oposição, Carlos Moedas manifestou abertura para conseguir "consensos", ressalvando que não é "um presidente de fricção".

"Penso que tenho demonstrado desde que sou presidente da Câmara que estou aqui para conseguir consensos. Não sou o presidente da fricção e sou capaz de trabalhar com todos. Os partidos têm sido ouvidos. Vamos levar isto a reunião de Câmara e, portanto, estou aberto a sugestões e melhorias. Eu penso que é um orçamento que está para o seu tempo, tirando todas as ideologias, eu acho que devemos estar unidos", defendeu.

A Câmara de Lisboa apresentou hoje um orçamento de 1,3 mil milhões de euros para 2023, no qual prevê uma despesa superior à calculada para este ano (1,16 mil milhões).

Este é o segundo orçamento municipal de Lisboa do atual mandato, 2021-2025, sob a presidência do social-democrata Carlos Moedas, que governa sem maioria absoluta, com sete eleitos da coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) entre os 17 elementos que compõem o executivo camarário.

O primeiro orçamento da liderança PSD/CDS-PP foi aprovado graças à abstenção dos cinco vereadores do PS, tendo recebido os votos contra da restante oposição, nomeadamente dois do PCP, um do BE, um do Livre e um da vereadora independente do Cidadãos por Lisboa (eleita pela coligação PS/Livre).

No orçamento municipal para 2022, a câmara previu uma despesa de 1,16 mil milhões de euros, ligeiramente superior à do ano anterior (1,15 mil milhões em 2021), destacando a medida da gratuitidade dos transportes públicos para residentes em Lisboa menores de 23 anos e maiores de 65, com uma verba anual de até 14,9 milhões de euros.

Para 2022, o município estimou arrecadar 1.028 milhões de euros, dos quais 791 milhões em receitas correntes, 234 milhões em receitas de capital e três milhões em outras receitas, e gastar 734,5 milhões de euros em despesas correntes e 425,5 milhões em despesas de capital, segundo os dados apresentados pela câmara.