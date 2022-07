Carpintaria associa-se a alunos de Belas Artes em campanha de reflorestação

Já é uma das maiores carpintarias inteligentes da Península Ibérica e pretende agora tornar-se a mais sustentável. É uma fábrica com mais de 45 anos, com sede em Vila Nova de Gaia. Este ano decidiu juntar-se a uma associação que pretende reflorestar Portugal e aos alunos de Belas Artes do Porto que vão dar vida nova aos desperdícios da madeira.