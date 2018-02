Carrefour perde 531 milhões de euros em 2017 devido a depreciações de ativos

Lusa28 Fev, 2018, 19:07 / atualizado em 28 Fev, 2018, 19:07 | Economia

O resultado operacional da empresa caiu 14,7% para 2.006 milhões de euros, uma descida que corresponde a um mau desempenho em França e à deflação de preços do Brasil, os dois principais mercados.



O Carrefour explicou em comunicado, citado pela agência Efe, que as suas contas de 2017 sofreram o impacto de encargos excecionais de 1.310 milhões de euros ligados sobretudo a depreciações registadas em Itália e à compra de supermercados em França do grupo espanhol Dia.



As vendas subiram 3% para 88.240 milhões de euros, graças a uma subida registada na Europa, sem contar com França (+5,1% para 21.112 milhões) e América Latina (+10,6% para 16.042 milhões).



Em França, o volume de negócios baixou 0,1% para 35.835 milhões de euros e na Ásia a queda foi de 4,4% para 5.907 milhões.



O presidente do Carrefour, Alexandre Bompard, afirmou que os resultados de 2017 mostram a "necessidade de pôr em marcha rapidamente o plano de transformação" da empresa revelado no mês passado e que prevê, num período de cinco anos, melhorar a competitividade, reduzir os efetivos e apostar no comércio eletrónico e em alimentos biológicos.