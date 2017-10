Partilhar o artigo Carregal do Sal lamenta esquecimento de pequenos agricultores Imprimir o artigo Carregal do Sal lamenta esquecimento de pequenos agricultores Enviar por email o artigo Carregal do Sal lamenta esquecimento de pequenos agricultores Aumentar a fonte do artigo Carregal do Sal lamenta esquecimento de pequenos agricultores Diminuir a fonte do artigo Carregal do Sal lamenta esquecimento de pequenos agricultores Ouvir o artigo Carregal do Sal lamenta esquecimento de pequenos agricultores

Tópicos:

Agricultoras, Câa Carregal Sal Rogério, Incêndios Carregal, Pedrógão,