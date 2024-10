Carregamentos de elétricos na rede Galp passam 1 milhão até outubro e superam total de 2023

"Este resultado intercalar confirma 2024 como melhor ano de sempre desta operação e projeta um crescimento anual global na ordem dos 25%", informou a Galp, em comunicado.

A empresa realçou que este crescimento reflete "o crescimento do parque automóvel de propulsão híbrida e elétrica, mas também a expansão da rede de carregamento elétrico operada pela Galp, a maior do país, com mais de 5.500 pontos instalados".

De acordo com os últimos dados da ACAP -- Associação Automóvel de Portugal, o mercado automóvel cresceu 4,6% até setembro face ao período homólogo, com 186.996 novos veículos em circulação, sendo que, do total de novos veículos ligeiros, a maioria (55,2%) são movidos a energias alternativas (elétricos e híbridos).

Tendo em conta apenas a evolução do mercado no mês de setembro, os dados da ACAP indicam que foram matriculados 18.054 veículos automóveis, mais 6,1% que no mesmo mês do ano passado, com os elétricos a pesarem 18,4%.