Carreiras especiais. Aprovada recuperação parcial do tempo de serviço

RTP04 Abr, 2019, 14:39 / atualizado em 04 Abr, 2019, 15:20 | Economia

“Entendeu-se que existia margem, até por uma questão de boa técnica legislativa, para produzirmos um diploma único”, explicou a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público.



“Um diploma único para as inspeções sectoriais e um diploma que tem uma parte comum que regula todos os aspetos comuns das carreiras de inspeção, até porque são reguladas a montante por um diploma-quadro que contém um conjunto de regras já pré-definidas, e um conjunto de secções, de capítulos específicos, em que se regula os conteúdos funcionais, os deveres específicos de cada uma das inspeções”, prosseguiu.



Professores



O diploma produz efeitos a 1 de janeiro de 2019.



c/ Lusa

“De uma forma perfeitamente harmonizada, é tratado no mesmo diploma aquilo que diz respeito a todas as carreiras, de forma a garantir a equidade entre todas as carreiras, de forma a garantir o mesmo tipo de desenvolvimento remuneratório para todas as carreiras e por forma a garantir que os trabalhadores são tratados, no respeito pelos seus direitos, da mesma forma no nosso ordenamento jurídico”, acrescentou Maria de Fátima Fonseca, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Executivo.As carreiras em causa abrangem profissionais como os militares, os agentes de forças de segurança e os juízes. A proposta agora aprovada pelo Governo estipula que, para os trabalhadores integrados em corpos especiais e para os quais a progressão esteja associada ao tempo de serviço, contabiliza-se “70 por cento do módulo do tempo padrão”.Este módulo traduz-se em dez anos, uma vez que, nas carreiras gerais, por norma, a mudança de escalão implica dez pontos na avaliação de desempenho. Os sete anos em que as carreiras estiveram congeladas – de 2011 a 2017 – equivalem a 70 por cento do módulo de progressão, segundo a fórmula do Governo.Para as carreiras especiais cuja progressão depende do tempo de serviço, nomeadamente militares, forças de segurança e magistrados, o módulo é calculado por categoria, cargo ou posto correspondente à média de tempo necessário para progredir.Relativamente aos professores, que genericamente mudam de escalão a cada quatro anos, o descongelamento de 70 por cento do tempo teve como resultado dois anos, nove meses e 18 dias.Para os trabalhadores promovidos nos anos de congelamento, “contabiliza-se um período de tempo proporcional ao que tiveram congelado no seu escalão ou posicionamento remuneratório atual”.Na exposição de motivos deste diploma, cujo teor foi noticiado na terça-feira pela agência Lusa, o Governo argumenta que tal solução “permite mitigar os efeitos dos sete anos de congelamento, sem comprometer a sustentabilidade orçamental”.