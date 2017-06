Carrinhos de rolamentos chamam turistas para acelerar economia de Pedrógão Grande

Lusa 28 Jun, 2017, 14:02 | Economia

"É preciso que as pessoas venham a este concelho e continuem a fazer o que habitualmente aqui faziam. Caso contrário, é que o concelho entra em situação de crise. A economia e os agentes económicos deste concelho precisam efetivamente da continuidade do desenvolvimento económico de Pedrógão Grande", sustentou à agência Lusa Luís Dias, da empresa Trilhos do Zêzere.

A empresa Trilhos do Zêzere é a promotora de um evento de três dias, que terá lugar de 07 a 09 de julho, na Praia Fluvial de Mosteiro, em Pedrógão Grande, e que inclui uma mega concentração de carrinhos de rolamentos, corridas e a 14.ª prova do Campeonato Nacional desta modalidade.

"Os focos estão agora em Pedrógão Grande, mas se calhar daqui a um mês isso passa. Se as pessoas não visitarem o concelho e não continuarem a consumir bens e serviços dos seus agentes económicos, se calhar o problema vai ficar maior", acrescentou.

Em declarações à Lusa, Luís Dias explicou que Pedrógão Grande tem todas as condições para receber turistas e visitantes que queiram marcar presença no evento, mas também para continuar a receber quem aí queira passar as suas férias.

"As pessoas não precisam alterar o seu sentido de férias, fins de semana ou passeios para outras zonas, quando antes deste grande incêndio estavam pensados para Pedrógão Grande", considerou.

O evento de três dias arranca a 07 de julho com animação musical a cargo do organista Luís Henriques e receção aos participantes e pilotos do Campeonato Nacional em Mosteiro, uma das aldeias afetadas pelo incêndio de grandes dimensões que assolou a região e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

Para 08 de julho, estão agendadas duas corridas de carrinhos de rolamentos, uma de manhã e outra a tarde. A noite terá um espetáculo musical de Sónia Costa.

No dia 09 de julho, a manhã será reservada para a 14.ª prova do Campeonato Nacional de carrinhos de rolamento, enquanto durante a tarde terá lugar um desfile de carrinhos de rolamentos, que tem como objetivo bater um recorde para figurar no Guinness.

"Pretendemos que esta seja a maior concentração de carrinhos de rolamentos do mundo. Para tal, precisamos de ultrapassar a barreira dos 200 carrinhos de rolamentos", concluiu.