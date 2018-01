Carris diz que 2017 foi ano de crescimento e prevê investir 57 milhões de euros em 2018

Lusa31 Jan, 2018, 10:22 | Economia

A Carris prevê ter 100 novos autocarros até ao final deste ano, "continuar a contratação de novos trabalhadores, continuar a apostar no desenvolvimento das carreiras de bairro e na expansão da rede de elétricos", de acordo com fonte do gabinete de comunicação da empresa.

"No primeiro trimestre do ano será apresentada a `app` Carris, com informação em tempo real útil aos clientes e, até ao final do Verão, toda a frota estará equipada com `wi-fi`", acrescentou.

A 01 de fevereiro de 2017, a gestão da Carris passou para a alçada da Câmara de Lisboa, numa decisão do primeiro-ministro, António Costa, que considera que os transportes terrestres devem ser geridos pelos municípios, porque são estes que gerem as estradas, o estacionamento, os semáforos e as faixas BUS, entre outros.

Na altura, o presidente da Câmara de Lisboa comprometeu-se com investimentos a realizar nos três anos seguintes, nomeadamente a aquisição de 250 novos autocarros para a cidade, a contratação de 220 motoristas, a criação de 21 novas linhas, a atribuição de passes gratuitos a todas as crianças até aos 12 anos e de descontos para os idosos.

A Lusa contactou a Carris para saber como correu este primeiro ano, tendo a empresa feito uma apreciação global muito positiva.

A nível de passageiros, a Carris indica que transportou 122,4 milhões com título válido, acrescentando que "verificou-se um crescimento dos clientes no último trimestre de 2017 face ao mesmo período de 2016, sendo que o aumento da procura de passageiros com título válido foi de 4,3%".

A empresa recordou ainda que estabeleceu passes gratuitos para crianças e descontos de 25% para estudantes dos 18 aos 23 anos e de 60% para idosos.

"No acumulado de 2017, a oferta da Carris cresceu 2,5%, sendo que nos últimos meses do ano esse crescimento ganhou outra expressão, terminando com um aumento de 5,9% no mês de dezembro. Durante o último ano, a Carris reforçou a carreira 15 e 28, aumentou a sua fiabilidade com uma redução das interrupções de serviço na ordem dos 50% e lançou cinco carreiras de bairro", disse a mesma fonte.

Quanto à contratação de pessoal, a fonte indicou que, em 2017, a Carris "contratou 126 trabalhadores, dos quais 102 são tripulantes".

"No que diz respeito à aquisição de novos autocarros. Já foram lançados dois concursos públicos para a aquisição de novos autocarros. Trinta e sete autocarros médios a diesel e 165 veículos a gás natural comprimido (125 standard e 40 articulados). Prevê-se a entrega de 100 desses novos autocarros até final de 2018", afirmou.