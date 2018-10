Carta de condução vai custar quase oito vezes mais em Moçambique

Lusa03 Out, 2018, 16:43 | Economia

De acordo com a mesma informação, a taxa de exame de condução para automóveis ligeiros, pesados, motociclos e tratores vai passar dos atuais 100 meticais (1,4 euros) para 2.185 meticais (31 euros) em todas as categorias.

A este montante acresce a taxa para emissão do documento, que passa dos atuais 500 meticais (cerca de sete euros) para 2.500 meticais (35 euros).

Tudo somado, o total das duas taxas passa de 600 meticais (8,6 euros) para 4.685 meticais (67 euros), um aumento de 680% ou praticamente oito vezes mais.

As alterações constam de um diploma ministerial publicado no Boletim da República a 05 de setembro e com entrada em vigor agendada para 30 dias depois - ou seja, na próxima sexta-feira.

No entanto, fonte do Inatterr disse à Lusa que o instituto precisa de, pelo menos, outros 30 dias para aplicar as novas taxas no sistema informático da instituição.

"Só tivemos acesso ao decreto na terça-feira", acrescentou.

Às taxas, acresce o valor cobrado pelas escolas de condução do país, que varia entre 7.000 meticais (100 euros) e 10 mil meticais (143 euros).

Os aumentos estendem-se à obtenção da carta de condução profissional, cujo preço passará dos atuais 160 meticais (2,2 euros) para 2.185 meticais (31 euros).

O registo de propriedade de um automóvel, que até ao momento era gratuito, passará a custar 1.850 meticais (26 euros).

As novas taxas também recaem sobre as escolas de condução, que passarão a pagar - além de 20 mil meticais (286 euros) de alvará -, mais 3.650 meticais (52 euros) para vistoria das instalações, contra os atuais 890 meticais (12 euros).

Além disso, a vistoria dos apetrechos das escolas de condução vai passar dos atuais 1.670 meticais (23 euros) para 6.850 meticais (98 euros).