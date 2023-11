Cartão de saúde gratuito de Idanha-a-Nova tem 4.808 utentes

O "Cartão Raiano de Saúde 0-114" é distribuído, de forma gratuita, a todos os munícipes residentes e recenseados no concelho e inclui serviços médicos como hospitalização, parto, ambulatório, consultas e exames, estomatologia, fisioterapia e rede de bem-estar, entre outros.

Segundo dados disponibilizados à agência Lusa pelo município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, desde 2021, data do lançamento do Cartão Raiano Saúde, foram já contabilizadas cerca de 9.000 consultas médicas e cerca de 8.000 atendimentos de enfermagem.

Os utentes podem ainda beneficiar da Unidade Móvel de Saúde de Idanha-a-Nova e têm acesso a atendimento na Casa de Saúde.

É também disponibilizado aconselhamento médico por telefone, serviço de marcação de consultas, pedido de médico e enfermagem ao domicílio, consultas de especialidade e acesso à Rede Médica Nacional.

O Cartão Raiano de Saúde, que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e a Rede Nacional de Assistência (RNA), foi recentemente distinguido com o prémio internacional de Responsabilidade Corporativa e Social IAG Awards 2023.

"É um reconhecimento que nos dá ainda mais confiança no trabalho que estamos a fazer no concelho de Idanha-a-Nova na área da saúde, em prol dos nossos munícipes", referiu, em comunicado, o presidente da câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

O Cartão Raiano Saúde, candidatado pela RNA aos prémios IAG Awards 2023, "foi considerado o melhor projeto social na área da saúde, graças ao seu cariz solidário, inclusivo e inovador junto dos cidadãos".

"As políticas implementadas em Idanha-a-Nova na área da saúde, com destaque para os serviços contemplados pelo cartão, foram consideradas as melhores entre projetos de todo o mundo, numa rede que engloba 160 parceiros distribuídos por 200 países", lê-se na nota.

O autarca manifestou a sua satisfação pela distinção internacional na área da saúde e sublinhou que o objetivo do cartão é proporcionar aos munícipes de todas as freguesias cuidados de saúde de proximidade e qualidade, em articulação e complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde.

"Num concelho extenso (o quarto maior do país) e de baixa densidade, assegura-se, desta forma, melhores condições de vida à população de todas as idades", concluiu Armindo Jacinto.

Idanha-a-Nova, de acordo com os Censos 2021, tem 8.355 habitantes.