Carvão a pedais, rendimento sofrido que ameaça Moçambique

Há cada vez menos florestas e estão cada vez mais longe. "Estamos a carregar o carvão muito longe", diz à Lusa, suado, em Chimoio, capital provincial de Manica, no centro de Moçambique.

Acabou de chegar à cidade, após sete horas a pedalar numa esquelética bicicleta e por vias acidentadas.

A distância cresceu tanto que Vasco Zacarias teve de criar um ponto intermédio, desde 2018, em sua casa, em Mucorodzi, para dividir pela metade o percurso a percorrer, desde os fornos onde a madeira se transforma em carvão até chegar ao consumidor final.

O negócio rende-lhe 250 meticais (pouco mais de três euros) por cada saco de carvão revendido, dinheiro com que paga despesas de alimentação, saúde e educação.

A procura massiva de combustíveis lenhosos fazem parte das atividades que exercem grande pressão sobre as florestas, provocando um histórico desmatamento, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), uma de várias entidades que têm alertado para o problema.

Um estudo de 2020 da organização não governamental Observatório do Meio Rural (OMR) destacou em particular os riscos de destruição da cobertura florestal na província de Manica, a par das províncias de Nampula e Zambézia, as mais populosas do país.

Diferente do outro carvoeiro, Alexandre Artur, produz e comercializa o seu próprio carvão, mas o esforço despendido não tem compensado devido às distâncias agora percorridas e o tempo gasto no negócio.

"Árvores? Já não há por perto, por isso as pessoas estão a ir muito longe para cortar e fazer carvão" explica à Lusa, ao explicar que agora tem de acordar às três da madrugada e pedalar por seis horas, todas as vezes que há carvão para levar aos consumidores de Chimoio.

Pelo caminho, diz que tem de enfrentar constantes perigos, com receio de ataques e picadas de animais no meio das matas, já para não falar de assaltantes nas estradas.

Há pessoas que levam "até três dias para chegar aqui com carvão", diz outro carvoeiro, Pedro Augusto, que destaca: "visivelmente, as árvores estão a acabar".

O ambientalista Eugénio Fumane descreve o desflorestamento em Manica como um "problema sério" e a piorar, devido à pressão sobre as florestas exercida pelos carvoeiros.

Fumane defende a necessidade de o governo "traçar boas políticas" para acudir ao desmatamento, alem de defender ações sustentáveis de reflorestamento.

"Se as cidades adotarem outras fontes para preparar suas refeições", nomeadamente com "o governo a incentivar o uso de gás da cozinha e a reduzir os custos da energia elétrica, acho que teremos o problema reduzido", destacou o também gestor de projetos do Fórum Terra em Manica.

Devido ao negócio que os carvoeiros têm como fonte de sobrevivência, prosseguiu Eugénio Fumane, vários estão a cortar árvores de fruto, sobretudo mangueiras, para produção de carvão, colocando em risco a produção de pomares, detalhe que usa para voltar a alertar para a execução de "políticas sérias de reflorestamento".

Manuel António, outro ambientalista, da Fundação Micaia, disse à Lusa que, na sua opinião, Moçambique tem sofrido danos severos dos ciclones devido à atual situação de desflorestamento.

"As arvores servem também como quebra ventos. Cortando essas árvores, isso implica que vamos sofrer: o vento vai incidir sobre as infraestruturas", exemplificou.

Um projeto da Fundação Micaia está a ajudar as comunidades rurais de Sussundenga a proteger às arvores, levando-as a colocar colmeias nas árvores para terem rendimento com a produção de mel em vez da venda de carvão.

Além da produção, a comercialização também faz parte do projeto: o mel está a ser escoado para uma rede de supermercados.

Mas a norte da província, enquanto uma alternativa como esta não chega à vida de Vasco Zacarias e da sua massacrada bicicleta, o carvoeiro mantém a rotina.

"Carrego três vezes por semana: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Nos outros dias vou à floresta", relata enquanto conta o dinheiro da venda do primeiro saco de carvão do dia, pouco depois de chegar à cidade.

"Nem sempre é assim", descreve à Lusa, com o sorriso de quem espera um dia rentável, baseado no carvão a pedais.