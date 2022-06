Carvão volta a ser combustível para vários países europeus

A Alemanha, por exemplo, vai reativar a produção de eletricidade a partir do carvão, numa tentativa de diminuir o consumo de gás natural, que vem da Rússia, em cada vez menor quantidade. O país assegura que esta solução é temporária e não põe em risco a meta de abandonar este combustível fóssil até 2030.





O exemplo deverá ser seguido pela Áustria, que já está a preparar a reativação da última central de carvão, que tinha sido encerrada há dois anos.Francisco Ferreira, da associação ambientalista ZERO, sublinha isto mesmo: é preciso ter atenção, não só no regresso ao carvão, como também ao regresso do nuclear, mas não estão, ainda, em causa as metas a longo prazo.Em Portugal, o ministro do Ambiente e da Ação Climática já garantiu que não há volta atrás para o carvão.

Francisco Ferreira acrescenta que o caminho em Portugal é o da eficiência energética e o solar.