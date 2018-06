Casa Branca encaixa golpe de Bruxelas na Harley-Davidson

O presidente norte-americano mostra-se surpreendido com o anúncio e diz que a questão das taxas é apenas uma desculpa da companhia.



As tarifas impostas sobre vários produtos fabricados nos Estados Unidos entraram em vigor a 22 de junho e, no caso das motas exportadas, aumentaram o imposto de 6 para 31 por cento.



A decisão de Bruxelas surgiu como forma de retaliação, depois de Washington ter acabado com a isenção das tarifas de 25 por cento sobre o aço e 10 por cento sobre o alumínio.