Casa Branca quer mudar forma como funcionários públicos federais são pagos

Altos responsáveis do Departamento de Gestão e Orçamento indicaram, solicitando o anonimato, que tal mudança será proposta no âmbito do plano orçamental do Presidente norte-americano, Donald Trump, que será divulgado na próxima segunda-feira.

A proposta abrandaria os aumentos salariais com base no número de anos de serviço, gerando dez mil milhões de dólares em dez anos para aumentos baseados em avaliações de desempenho dos trabalhadores do Estado federal.

A Administração Trump está também a estudar se é melhor recrutar trabalhadores com um plano de reforma com contribuições pré-definidas, em vez de outros com um plano de pensões.