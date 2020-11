Casa do Alentejo em Lisboa pede "discriminação positiva" para não fechar

Em declarações à agência Lusa, João Proença explicou que, devido à pandemia de covid-19, a "vertente da gastronomia", responsável pelas receitas do restaurante e do bar, está "completamente parada".

As atividades culturais mantêm-se, mas "estão comprometidas se não houver algo a fundo perdido" que possa ajudar a associação, alertou.

"É isso que reclamamos, não para o imediato, mas para 2021: Precisamos mesmo de ter um sinal de que é possível [encontrar] apoio para esta associação, que é centenária", assumiu João Proença.

Nesse sentido, a direção da Casa do Alentejo está já em contacto com "alguns grupos parlamentares da Assembleia da República" e com a Câmara de Lisboa e acredita que as diferentes entidades irão "corresponder às suas preocupações e ajudar" a manter aberto um dos espaços de referência da capital.

"Não tenho ainda dado como [certo que] a Casa do Alentejo possa vir a fechar, mas também digo que, se não houver, de facto, uma correspondência, [fecha]. Já não estamos em condições de recorrer a mais empréstimos. Recorremos a um de 400 mil euros que começa a ter de ser pago já em junho. A situação não está clara para nós que se possa resolver sem apoio a fundo perdido", apelou.

Com 34 trabalhadores e despesas que atingem "40 ou 50 mil euros mensais, sem muito esforço", a Casa do Alentejo já recorreu a todos os expedientes "que foram possíveis para atenuar as dificuldades", nomeadamente "ao `lay-off` para os trabalhadores" e às linhas de crédito "para reforço da tesouraria e pagar aos fornecedores".

Porém, o prolongamento da pandemia deixou a instituição na iminência de entrar em 2021 "com uma situação ainda muito precária" e João Proença refere que é chegada a hora de o Estado apoiar uma entidade que tem "os impostos e tudo em dia" e que contribui com "receitas para o Orçamento do país".

"No endividamento, aquilo que está disponível pelo Governo e pelos bancos, cremos que está esgotado. Queremos, no ano 2021, ter mais certeza de que podemos continuar abertos. Nós só queremos isso e só o vemos [possível] se houver apoios a fundo perdido. Porque se houver com endividamento, não é lógico nem mesmo um ato de boa gestão endividarmos mais a Casa do Alentejo", sustentou o presidente.

Os ordenados dos 34 trabalhadores, "é evidente" que são uma das principais preocupações da associação que "precisa mesmo é de um reforço de tesouraria" para fazer frente às despesas mais imediatas.

"Porque ter esta porta aberta, como sempre tivemos, com toda a possibilidade de a casa ser utilizada pelos sócios e pelos turistas de Lisboa, carece de um tratamento que consideramos justo e com uma discriminação positiva. É uma casa de referência, com tradição e história. Pretendemos ser discriminados positivamente por tudo o que é conhecido desta casa", frisou João Proença.

A Câmara de Lisboa, revelou o presidente da associação, já esteve na Casa do Alentejo "através de uma vereação" para se inteirar dos problemas e João Proença deposita bastante esperança no município, que até "já anunciou apoios para a área da hotelaria e da restauração", embora as medidas sejam, muitas vezes, "difusas" e de difícil acesso.

"Nós nunca sabemos como é que as coisas se tratam. São anunciadas, mas depois são pouco claras e até pouco acessíveis por quem tem de as utilizar. Por isso, estamos a contactar com os responsáveis, a falar com eles e a saber como podemos ter acesso a essas medidas que estão a ser anunciadas", concluiu João Proença.

A Casa do Alentejo, fundada em 1923, é uma associação que, segundo a sua página oficial na internet, contribui para a "dinamização, promoção e preservação da cultura alentejana" na Área Metropolitana de Lisboa, atuando como um "espaço cultural polivalente" onde acolhe várias vertentes como apresentações de livros, sessões de poesia, conferências temáticas e semanas dedicadas aos concelhos do Alentejo, entre outras atividades.

Situada num palácio do séc. XVII, na Rua das Portas de Santo Antão, na baixa de Lisboa, a Casa do Alentejo tornou-se num espaço de referência cultural e gastronómica da região alentejana na capital, na qual se destacam o seu restaurante, a taberna típica e o Espaço Alentejo, onde decorrem as várias atividades culturais apoiadas pela associação.