Casal vai ligar o Porto a Santiago de Compostela em bicicleta para ajudar cegos

Acompanhada do marido Ricardo Ribeiro, que seguirá como guia na dianteira da bicicleta, Bárbara espera angariar 6.500 euros e a partida será às 07:00, na Sé Catedral do Porto.

Bárbara Pereira transformou o facto de ter ficado cega em 2017 e de estar desde 2018 à espera que lhe seja entregue um cão-guia no projeto "Pedalar com sentido", uma ideia, explicou à Lusa, com duas vertentes: superação pessoal, a de cumprir 240 quilómetros numa bicicleta `tandem` na companhia do marido Ricardo Ribeiro, e de angariação de fundos.

"O projeto visa angariar os 6.500 euros necessários à escola em Mortágua [única no país] para cobrir um ano de manutenção do programa de reprodução de cães-guia para cegos", disse a promotora do projeto, enfatizando que "a formação de um cão-guia ronda os 18 mil euros e que este é entregue gratuitamente à pessoa cega".

Explicando que o orçamento desta escola que "fornece para todo o país e ilhas" vem de "donativos e de campanhas", Bárbara resolveu "como futura utilizadora de um cão-guia e em forma de agradecimento", criar a sua "própria campanha e tentar, assim, ajudar".

O projeto começou com uma ajuda vinda da Federação Portuguesa de Ciclismo, que cedeu uma bicicleta `tandem` para ela "perceber se conseguia pedalar às escuras", situação que confirmou ser capaz, assumindo então que se "devia desafiar e ao marido para tentar o objetivo".

Ricardo Ribeiro testemunhou e acrescentou: "Vamos até Santiago de Compostela para angariar fundos na fé e na coragem".

"A ideia que eu tenho é que me vou superar e vou pedir às pessoas que se juntem a nós porque a causa dos cães-guia não é só das pessoas cegas, acho que é uma causa social porque nunca sabemos o dia de amanhã e a nossa vida muda em segundos", assinalou a esposa no retomar da palavra.

Ricardo Ribeiro descreveu o programa da viagem com início agendado para as 07:00, na Sé Catedral do Porto, e que no primeiro dia levará o casal até Viana do Castelo, no segundo até Valença, no terceiro até Pontevedra, já em Espanha, antes da chegada, sábado, a Santiago de Compostela, cumprindo médias diárias de 60 quilómetros.

Os treinos nos últimos dias têm sido "desafiantes" para Bárbara a todos os níveis, tendo, durante a entrevista à Lusa, repetido várias vezes o receio de assentar direito os pés nos pedais, depois de terem adquirido a bicicleta onde farão a peregrinação e que, relativamente à cedida pela federação para treinos, "é mais leve 19 quilogramas", assinalou, outra vez a sorrir.

Outra parte importante é a coordenação de movimentos, tendo sido constantes as instruções de Ricardo no comando do velocípede, sempre num tom baixo e sempre a motivar a companheira de viagem.

"O que acho que vai ser mais desafiante é o cansaço de estarmos tantos dias a fazer muitos quilómetros, mas estamos minimamente preparados", reforçou o marido.

Bárbara perdeu a visão de forma progressiva motivada pelo descolamento da retina em ambos os olhos, primeiro em 2004 e depois em 2017, mas hoje em dia o que a faz mover é poder ajudar quem está na sua situação a receber mais depressa um cão.

"Esta ajuda permitirá à escola ter mais verba e, com isso, formar mais cães-guia", insistiu antes de voltar para a bicicleta e completar o último treino antes da aventura pelo caminho da costa da peregrinação até terras da Galiza.