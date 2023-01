Caso Alexandra Reis: responsabilidade é do CA da TAP, não da CEO

Na entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Carlos Tavares considera que as divergências existentes entre Alexandra Reis e a CEO da TAP, deviam ter sido resolvidas pelo Conselho de Administração antes mesmo de terem chegado ao acionista, e lembra que a antiga secretaria de Estado nem precisava de sair da TAP por causa dessas divergências, bastava passar a administradora não executiva.Para Carlos Tavares, é claro que ao enviar informações diferentes sobre a renúncia de Alexandra Reis à CMVM, a TAP mentiu e, mais uma vez, a responsabilidade é do CA da empresa e não da CEO da TAP. Carlos Tavares considera que houve uma violação do Código dos Valores Mobiliários e que a empresa deve ser sancionada. Aliás, do seu ponto de vista, esta situação até deveria configurar crime.Já sobre as polémicas relacionadas com as escolhas para o governo, considera que tem de existir um auto escrutínio de quem é convidado e uma avaliação de quem convida.Lembra que estas situações desviam o governo do que realmente é importante. Em relação às pessoas que estão à frente dos cargos na administração publica, Carlos Tavares defende que haja uma manifestação de interesses e uma avaliação curricular, porque neste momento não há segurança de que as pessoas que estão à frente dos cargos, sejam as mais indicadas para a tarefa.Nesta entrevista Carlos Tavares, coordenador do Observatório de Políticas Económicas e Financeiras da Sedes, considera que a política do Banco Central Europeu no combate à inflação falhou. Para o economista os juros deveriam ter começado a aumentar mais cedo, logo no início de 2021.Segundo Carlos Tavares, o pior que pode acontecer é continuarmos com uma inflação alta, o que daqui a um ano será um problema e poderá mesmo provocar a recessão. Nesse sentido, e lembrando a frase de Mario Draghi - whatever it takes - Carlos Tavares considera que o banco central deve fazer o que for necessário, em matéria de aumento das taxas de juro, para controlar a inflação.Ainda assim, admite que era importante que esse aumento se refletisse também nos depósitos e que o Estado avançasse com mais produtos financeiros para estimular a poupança. Admite que pelo caminho sejam dadas ajudas diretas, mas apenas aos mais carenciados.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Vítor Rodrigues Oliveira do Jornal de Negócios.