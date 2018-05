Caso Manuel Pinho e Rendas da energia

O caso Manuel Pinho continua a suscitar inúmeras reações, até porque o antigo Ministro da Economia ainda não se pronunciou sobre as suspeitas de que é alvo.



O comentador da RTP 3 Pedro Adão e Silva considera que o PS devia ter pedido a Manuel Pinho que desse explicações sobre o alegado dinheiro que recebeu do BES.



Rui Tavares estranha o "à vontade com que o Partido Socialista está a lidar com o caso".



E José Eduardo Martins entende que "o ar cómico" do antigo governante contribui para as insinuações que têm vindo a público.