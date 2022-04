Castanheira de Pera promove fim de semana gastronómico para atrair visitantes

"Esta é a primeira iniciativa neste âmbito que se realiza no concelho e responde à necessidade que temos de diversificar as atividades e criar uma agenda que permita atrair pessoas ao nosso concelho, através da criação de novas ofertas", afirmou António Henriques.

Segundo o autarca, pretende-se também aproveitar este evento, denominado "Gastronomia em movimento", para "ajudar os agentes locais da restauração e melhorar a oferta, desafiando os participantes a criarem um produto gastronómico que identifique o concelho feito com produtos endógenos".

O fim de semana gastronómico decorre na Praça da Notabilidade, onde vai ser instalada uma tenda na qual os restaurantes e coletividades "vão ter condições para confecionar refeições, preferencialmente à base de produtos locais", adiantou António Henriques.

O presidente da Câmara assegurou que já há algumas confirmações, adiantando que, além dos restaurantes e coletividades do concelho convidados para o certame, a iniciativa está aberta à participação de restaurantes de concelhos limítrofes.

"Esperamos uma forte de adesão, quer dos restaurantes e coletividades, quer da população e de quem nos visita", declarou António Henriques, explicando que este fim de semana gastronómico quer ser um evento anual, mas o objetivo da Câmara é criar outros ao longo do ano que privilegiem, igualmente, a gastronomia.

"Gastronomia em movimento" é uma organização da empresa municipal Prazilândia em parceria com o município e União de Freguesias de Castanheira de Pera e Coentral e contempla ainda animação.

Estão previstas atuações de Rosinha, Rancho Folclórico Neveiros do Coentral, Cavaquinhos do Coentral e de DJ, além de José Cláudio e Catarina Brilha com concertinas e das bandas Só Ritmo e Barão Félix. Ballet, teatro e uma tertúlia sobre "A serra e a gastronomia" são outra das propostas do programa.

O `chef` Chakall vai estar nos dias 23 e 24 no certame, que termina no dia 25, feriado, com uma sardinhada.

No dia 22, uma sexta-feira, a iniciativa abre portas às 20:00, enquanto nos restantes dias a abertura realiza-se ainda da parte da manhã.