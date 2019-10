Catalunha. Protestos independentistas fizeram 131 feridos

Os protestos independentistas de segunda-feira na Catalunha provocaram ferimentos em 131 pessoas, 27 das quais foram assistidas em hospitais, de acordo com o Serviço de Emergência Médica.

No aeroporto de El Prat, onde se registaram os confrontos mais violentos, ficaram feridas 115 pessoas, 91 das quais assistidas no local e 24 foram transportadas para o Hospital de Bellvitge, uma delas com uma lesão ocular.

Oito pessoas ficaram feridas nas manifestações da capital da região autónoma da Catalunha, tendo uma delas sido assistida num centro hospitalar.

Os restantes sete foram tratados na rua pelos Serviços de Emergência Médica.

Em Lleida, três pessoas sofreram ferimentos e em Reus (Tarragona) uma pessoa foi socorrida pelos serviços médicos.

Em Maçanet de la Selva (Girona) quatro pessoas foram assistidas pelas equipas médicas que se encontravam no local das manifestações.

As manifestações e os confrontos, em vários pontos da Catalunha, prolongaram-se até à noite de segunda-feira e começaram logo após o Tribunal Supremo ter decretado as condenações aos dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até 13 anos de prisão.