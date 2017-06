Catarina Martins afirma que perspetiva da Fitch revela reconhecimento internacional

Lusa 17 Jun, 2017, 20:00 | Economia

Lembrando que o BE "sempre teve uma posição muito crítica sobre as agências de notação", que, frisou, "não mudaram de política", Catarina Martins afirmou que "há resultados económicos no nosso país que ninguém pode neste momento ignorar, o que faz com que do ponto de vista internacional comecem a ser de alguma maneira reconhecidos".

A líder bloquista, que falou aos jornalistas durante uma visita à Feira Nacional da Agricultura, que decorre até domingo no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, alertou, contudo, para a necessidade de "alguma ponderação", pois o crescimento económico "é, ainda assim, muito pequeno face à destruição da economia que aconteceu nos últimos anos".

Para Catarina Martins, é natural que as pessoas se perguntem onde é que estão os resultados dessas "boas notícias" nas suas vidas.

"Precisamos de fazer muito mais" e "compreender também que a pressão internacional sobre o nosso país não vai diminuir", declarou, sublinhando que tanto a Comissão Europeia, como o Eurogrupo como as agências de notação "continuam a confundir reformas com cortes".