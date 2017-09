Catarina Martins diz que agora é o momento de executar o investimento público previsto

Lusa22 Set, 2017, 17:34 | Economia

"Os dados da execução orçamental mostram que a meta do défice é alcançada mais rapidamente do que estava previsto porque houve crescimento económico, ou seja, aumentam os impostos de receita de consumo e aumentam as contribuições para a Segurança Social", disse Catarina Martins aos jornalistas à margem de uma ação de campanha em Famalicão, distrito de Braga.

"Este é o momento de retirar a consequência e de executar a despesa que está prevista em investimento público. As contas públicas mostram que isso é possível, é desejável. Se temos boas notícias, façamos mais pelo país", apelou.

Questionada sobre a reação do líder do PSD, que considerou que os números hoje divulgados sobre o défice e o crescimento são "os esperados" e saudou a revisão em alta do crescimento em 2015, Catarina Martins ironizou: "eu lembro que Passos Coelho afirmou que se esta estratégia orçamental resultasse, apelaria ao voto nas esquerdas. Estamos nas eleições autárquicas, não sei se pretende cumprir esse compromisso".

Os dados da execução orçamental, na opinião da líder bloquista, "vêm dar razão ao que o BE sempre defendeu", ou seja, que "recuperação de salários e pensões significa a economia a crescer, mais emprego e o país em melhores condições".

O défice orçamental foi de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre deste ano, uma diminuição face aos 3,1% registados no período homólogo, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).