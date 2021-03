Catarina Martins pede que Governo atue sobre "bomba-relógio" das moratórias

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, apelou esta tarde à atuação urgente do Governo em relação à "bomba-relógio" que representa o final das moratórias do crédito na próxima semana, defendendo a proteção das famílias e das empresas.