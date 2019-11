Catarina Martins quer acabar com "cortes da troika que ainda estão na legislação laboral"

Foto: Mário Cruz - Lusa.

O Bloco de Esquerda (BE) entregou, no parlamento, projetos de lei para "acabar com os cortes da 'troika'" na legislação laboral.

O anuncio foi feito pela coordenadora bloquista, Catarina Martins, que quer "acabar com os cortes da 'troika' que ainda estão na legislação laboral, recuperar o pagamento das horas extraordinárias", os três dias de férias e as compensações no final dos contratos"



O jornalista da Antena 1 João Vasco registou as declarações da líder do Bloco de Esquerda.